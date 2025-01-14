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Вытащили из музея: Lamborghini продал уникальный концепт-кар за 117 млн долларов

Вторник 14 января 2025 14:41
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Вытащили из музея: Lamborghini продал уникальный концепт-кар за 117 млн долларов Фото: Lamborghini продал уникальный концепт-кар за 117 млн долларов (media.lamborghini.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Lamborghini продала единственный выпущенный суперкар Egoista за 117 млн долларов. Итальянские инженеры построили эксклюзивную модель в 2013 году для заводской коллекции концептов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.

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