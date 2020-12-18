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Віце-президент США публічно вакцинувався від COVID-19

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 18 грудня, віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс зробив щеплення від коронавірусу. Вакцинувалася він публічно, перед камерами в прямому ефірі.

Про це повідомляє видання ABC.

Разом з Пенсом вакцинувалися також його дружина Карен і генеральний хірург США Джером Адамс. Всі троє отримали вакцину компаній Pfizer / BioNTech.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Пенс вакцинується від коронавірусу.

Раніше видання Bloomberg писало, що Дональду Трампу і віце-президента США Майку Пенс разом з іншими співробітниками Білого дому запропонують одними з першими щепитися від коронавірусу.

Крім того, в Білому домі заявили, що Трамп готовий вакцинуватися від коронавірусу. Однак він це зробить, коли його лікарі вважатимуть це необхідним.

Додамо, що 14 грудня в Сполучених Штатах почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою прищепили медсестру з Нью-Йорка.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк Пенсвакцина от коронавируса