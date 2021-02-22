Вітренко розповів, як запобігти імпорту електроенергії з РФ у наступному році

"Для того, щоб наступного року не було такої ситуації, що ми імпортуємо електроенергію з Росії, потрібно вчасно провести ремонтну кампанію, як на теплових блоках, так і на атомних станціях. Щоб взимку більшість цих блоків працювала, а не як зараз", - сказав в.о. міністра енергетики.

Також він вважає, що потрібні системні законодавчі рішення. Зокрема, відповідний законопроект зареєстрований в Раді.

Крім того, Вітренко наголосив на необхідності від'єднання України від енергосистеми Росії та Білорусі та приєднання до європейської системи.

"Нажаль цього не було зроблено, хоча розмови про це були давно", - сказав він.