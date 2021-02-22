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Вітренко розповів, як запобігти імпорту електроенергії з РФ у наступному році

Новость на русском → Понеділок 22 лютого 2021 23:35
Вітренко розповів, як запобігти імпорту електроенергії з РФ у наступному році Фото: Юрій Вітренко (facebook com YVitrenko)
Автор: Инна Собора

Виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко назвав шляхи запобіганню імпорту електроенергії з Російської Федерації. Серед них - вчасний ремонт та відповідні законодавчі рішення.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Для того, щоб наступного року не було такої ситуації, що ми імпортуємо електроенергію з Росії, потрібно вчасно провести ремонтну кампанію, як на теплових блоках, так і на атомних станціях. Щоб взимку більшість цих блоків працювала, а не як зараз", - сказав в.о. міністра енергетики.

Також він вважає, що потрібні системні законодавчі рішення. Зокрема, відповідний законопроект зареєстрований в Раді.

Крім того, Вітренко наголосив на необхідності від'єднання України від енергосистеми Росії та Білорусі та приєднання до європейської системи.

"Нажаль цього не було зроблено, хоча розмови про це були давно", - сказав він.

На початку лютого повідомлялося, що Україна щодоби платить Росії по 1 млн доларів за поставки електричної енергії. У цілому ж, обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин.

РБК-Україна писало, що в Раді зареєстрували проект закону про продовження заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 31 грудня 2021 року.

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Новини України Енергетика Юрій Вітренко
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