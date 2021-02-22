Вітренко розповів, як запобігти імпорту електроенергії з РФ у наступному році
Виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко назвав шляхи запобіганню імпорту електроенергії з Російської Федерації. Серед них - вчасний ремонт та відповідні законодавчі рішення.
Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Для того, щоб наступного року не було такої ситуації, що ми імпортуємо електроенергію з Росії, потрібно вчасно провести ремонтну кампанію, як на теплових блоках, так і на атомних станціях. Щоб взимку більшість цих блоків працювала, а не як зараз", - сказав в.о. міністра енергетики.
Також він вважає, що потрібні системні законодавчі рішення. Зокрема, відповідний законопроект зареєстрований в Раді.
Крім того, Вітренко наголосив на необхідності від'єднання України від енергосистеми Росії та Білорусі та приєднання до європейської системи.
"Нажаль цього не було зроблено, хоча розмови про це були давно", - сказав він.
На початку лютого повідомлялося, що Україна щодоби платить Росії по 1 млн доларів за поставки електричної енергії. У цілому ж, обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин.
РБК-Україна писало, що в Раді зареєстрували проект закону про продовження заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 31 грудня 2021 року.