Вітренко назвав суму, на яку "Нафтогаз" імпортував газ з початку року

"Нафтогаз" імпортував 77% всього газу цього року. На це ми витратили 86 млрд гривень", - сказав він.

За даними презентації "Нафтогаз", усього імпорт в України склав 2,529 млрд кубометрів.

"Фактично з червня газ в Україну імпортує один тільки "Нафтогаз", - додав голова "Нафтогазу".