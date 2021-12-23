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Вітренко назвав суму, на яку "Нафтогаз" імпортував газ з початку року

Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" з початку 2021 року імпортував з Європи 1,955 млрд кубометрів газу на суму 86 млрд гривень. З початку літа газ імпортує тільки державна компанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка, який транслювався на Youtube.

"Нафтогаз" імпортував 77% всього газу цього року. На це ми витратили 86 млрд гривень", - сказав він.

За даними презентації "Нафтогаз", усього імпорт в України склав 2,529 млрд кубометрів.

"Фактично з червня газ в Україну імпортує один тільки "Нафтогаз", - додав голова "Нафтогазу".

Нагадаємо, у листопаді 2021 року імпорт газу в Україну з Європи впав майже до нуля. Обсяг транспортування природного газу з ЄС до України склав 11,6 млн куб. м. Імпорт газу у порівнянні з попереднім місяцем зменшився на 92% або на 143 млн куб. м.

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Нафтогаз України