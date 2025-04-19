Отмечается, что в вопросе происхождения должностные лица здравоохранения и СМИ неоднократно использовали публикацию "Близкое происхождение SARS-CoV-2" с целью "дискредитировать теорию утечки из лаборатории" в городе Ухань (Китай). И что выдвигался якобы инспирированный доктором Фаучи "преимущественный нарратив о том, что COVID-19 возник естественным путем".

Между тем в Белом доме утверждают, что данный вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе.

"Данные показывают, что все случаи COVID-19 происходят от одного введения в организм человека. Это противоречит предыдущим пандемиям, когда было несколько побочных эффектов", - отмечается в выводах, обнародованных на американском портале COVID.gov.

Также в Белом доме обращают внимание, что Ухань является местом расположения "ведущей в Китае исследовательской лаборатории SARS, которая имеет историю проведения исследований усиления функций (изменения генов и перезарядки организма) при неадекватных уровнях биобезопасности".

Кроме того, указывает американская сторона, китайские исследователи из Уханьского института вирусологии (WIV) заболели COVID-подобными симптомами осенью 2019 года, то есть "за несколько месяцев" до того, как по миру начала распространяться эта болезнь.

"Почти по всем научным меркам, если бы были доказательства природного происхождения, они уже были бы открыты. Но это не так", - указывается на ресурсе.

В Белом доме рассказали, что наиболее вероятным источником COVID-19 "является инцидент, связанный с лабораторией, связанный с исследованием повышения функции".

"Нынешние государственные механизмы контроля за этим опасным исследованием усиления функций являются неполными, очень запутанными и не имеют глобального применения", - указывается в заявлении официального Вашингтона.

Новые вопросы о причинах появления COVID-19

Напомним, в январе этого года стало известно, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) изменило свое мнение о причинах вспышки коронавируса COVID-19. Как передали западные СМИ, американская разведка теперь склоняется к утечке коронавируса из китайской лаборатории в Ухане.

Вместе с тем МИД Китая опровергло утверждение ЦРУ об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане. Эту версию Пекин назвал "крайне маловероятной".

В феврале The Wall Street Journal писало о том, что Министерство энергетики США считает, что причиной начала пандемии COVID-19 стала случайная утечка в одной из китайских лабораторий.

Напомним также, в конце декабря прошлого года ВОЗ призвала Китай открыть данные по COVID-19, чтобы установить происхождение вируса. В организации считают, что это является как моральным, так и научным долгом Китая.