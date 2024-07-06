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Отечественные энергокомпании возобновляются после обстрелов за свой счет, - эксперт

Фото: отечественные энергокомпании возобновляются после обстрелов за свой счет (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Украинские энергетические компании, в частности ДТЭК, возобновляются после обстрелов за свой счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Института мировой политики" Евгения Магду.

"По данным МВФ, расходы на восстановление энергетики напрямую не повлияют на государственный бюджет. По мнению экспертов Фонда, отечественные энергетические компании, в частности, та же ДТЭК, возобновляемые работы проводят за свой счет", - написал он.

Магда добавил, что по прогнозу МВФ дефицит электроэнергии и угроза отключений в Украине будут сохраняться до 2026 года.

Эксперт подчеркнул, что в результате весенних ударов по энергосистеме энергетика понесла убытки более чем на $1 млрд.

Ранее сообщалось, что, по оценке МВФ, россия повредила или уничтожила 80% теплоэлектростанций и 40% гидроэнергетики.

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Электроэнергия