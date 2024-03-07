RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выступал против режима Лукашенко. В России силовики убили белорусского активиста, - СМИ

Фото: ФСБ убила белорусского активиста в РФ (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталья Юрченко

Российские силовики убили белорусского активиста. Мужчина выступал против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Российская ФСБ заявила, что ее сотрудники 6 марта "нейтрализовали" 49-летнего белоруса Николая Алексеева. Это произошло в Карелии, на северо-западе России.

Фото: Николай Алексеев (t.me/astrapress)

Российские силовики утверждают, что мужчина якобы сопротивлялся при задержании, поэтому был убит. Его хотели задержать в рамках дела о "подготовке теракта", которое против белоруса открыли в тот же день. В России заявляют, что мужчина якобы хотел взорвать администрацию в городе Олонец, а также поддерживал Вооруженные силы Украины.

Николай Алексеев был участником акций протеста в 2020 году, когда власть в Беларуси захватил Александр Лукашенко. Он размещал в соцсетях сообщения о нарушении прав человека в Беларуси.

СМИ не смогли установить, каким образом и при каких обстоятельствах белорус оказался в России.

Протесты в Беларуси в 2020 году

Напомним, Беларусь всколыхнула протесты в 2020 году на фоне проведения президентских выборов. Как известно, результаты были сфальсифицированы, а победу якобы одержал Александр Лукашенко. Белорусская оппозиция была вынуждена покинуть страну.

Недавно в Беларуси впервые после массовых протестов прошли "выборы" депутатов парламента и местных советов, но без международных наблюдателей. Тогда лидер белорусского режима Лукашенко заявил, что снова будет идти в президенты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБРоссийская ФедерацияБеларусь