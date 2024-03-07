Выступал против режима Лукашенко. В России силовики убили белорусского активиста, - СМИ

Российская ФСБ заявила, что ее сотрудники 6 марта "нейтрализовали" 49-летнего белоруса Николая Алексеева. Это произошло в Карелии, на северо-западе России.

Фото: Николай Алексеев (t.me/astrapress)

Российские силовики утверждают, что мужчина якобы сопротивлялся при задержании, поэтому был убит. Его хотели задержать в рамках дела о "подготовке теракта", которое против белоруса открыли в тот же день. В России заявляют, что мужчина якобы хотел взорвать администрацию в городе Олонец, а также поддерживал Вооруженные силы Украины.

Николай Алексеев был участником акций протеста в 2020 году, когда власть в Беларуси захватил Александр Лукашенко. Он размещал в соцсетях сообщения о нарушении прав человека в Беларуси.

СМИ не смогли установить, каким образом и при каких обстоятельствах белорус оказался в России.

Протесты в Беларуси в 2020 году

Напомним, Беларусь всколыхнула протесты в 2020 году на фоне проведения президентских выборов. Как известно, результаты были сфальсифицированы, а победу якобы одержал Александр Лукашенко. Белорусская оппозиция была вынуждена покинуть страну.

Недавно в Беларуси впервые после массовых протестов прошли "выборы" депутатов парламента и местных советов, но без международных наблюдателей. Тогда лидер белорусского режима Лукашенко заявил, что снова будет идти в президенты.