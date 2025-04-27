В Николаеве мужчина устроил стрельбу возле магазина: его поймали благодаря одной детали
В Николаеве мужчина выстрелил из-за замечания. Полиция задержала нападавшего и открыла уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.
В Николаеве на проспекте Героев Украины мужчина во время конфликта выстрелил в другого после замечания относительно своего поведения.
Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали.
Инцидент произошел сегодня утром, 27 апреля.
Как сообщили в полиции, в магазине между мужчинами возникла ссора из-за состояния алкогольного опьянения одного из них.
После словесной перепалки нетрезвый фигурант уже на улице достал пистолет и выстрелил мужчине в грудь, после чего скрылся.
Пострадавшего, 26-летнего мужчину, забрала скорая помощь. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
"Сегодня благодаря камерам видеонаблюдения системы "Безопасный город" правоохранители оперативно установили и задержали мужчину", - сообщил в Telegram председатель Николаевской ОГА Олег Сенкевич.
По сообщению полиции, нападавшим оказался 38-летний местный житель. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Что грозит
Ему инкриминируют покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.
Оружие, предварительно травматического действия, изъяли и направили на экспертизу. Полиция также устанавливает, каким путем пистолет попал в руки нападающего.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, на Пасху, 20 апреля, в Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата. Правоохранители его уже задержали. Как узнало РБК-Украина стрельба стала следствием конфликта между гражданским и военным.
Также на днях в Киеве мужчину нашли с огнестрельным ранением. Полиция расследует покушение на убийство.
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