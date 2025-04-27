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В Николаеве мужчина устроил стрельбу возле магазина: его поймали благодаря одной детали

Воскресенье 27 апреля 2025 15:35
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В Николаеве мужчина устроил стрельбу возле магазина: его поймали благодаря одной детали Фото: Выстрелил в мужчину из-за замечания (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Николаеве мужчина выстрелил из-за замечания. Полиция задержала нападавшего и открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

В Николаеве на проспекте Героев Украины мужчина во время конфликта выстрелил в другого после замечания относительно своего поведения.

Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали.

Инцидент произошел сегодня утром, 27 апреля.

Как сообщили в полиции, в магазине между мужчинами возникла ссора из-за состояния алкогольного опьянения одного из них.

После словесной перепалки нетрезвый фигурант уже на улице достал пистолет и выстрелил мужчине в грудь, после чего скрылся.

Фото: полиция Николаевской области

Пострадавшего, 26-летнего мужчину, забрала скорая помощь. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

"Сегодня благодаря камерам видеонаблюдения системы "Безопасный город" правоохранители оперативно установили и задержали мужчину", - сообщил в Telegram председатель Николаевской ОГА Олег Сенкевич.

По сообщению полиции, нападавшим оказался 38-летний местный житель. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Что грозит

Ему инкриминируют покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Оружие, предварительно травматического действия, изъяли и направили на экспертизу. Полиция также устанавливает, каким путем пистолет попал в руки нападающего.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, на Пасху, 20 апреля, в Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата. Правоохранители его уже задержали. Как узнало РБК-Украина стрельба стала следствием конфликта между гражданским и военным.

Также на днях в Киеве мужчину нашли с огнестрельным ранением. Полиция расследует покушение на убийство.

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