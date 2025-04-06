Восемь "Шахедов" ударили по Сумах, появились кадры последствий

Обстрел Украины 6 апреля

С вечера 5 апреля российские оккупанты выпустили по Украине дроны. Вражеские беспилотники ударили по Николаеву. В городе повреждены дома, также произошел пожар на газовой сети. По состоянию на утро в результате атаки пострадали четыре человека.

Кроме того, ночью Россия выпустила по Украине ракеты. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках "Калибров" с моря и баллистики.

Враг атаковал Киев баллистическими ракетами. В результате атаки в трех районах столицы возникли пожары и произошли разрушения. В частности, в Оболонском районе частично разрушен офисный центр. Известно о трех пострадавших.

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