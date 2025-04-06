Восемь "Шахедов" ударили по Сумах, появились кадры последствий

Россия в ночь на 6 апреля атаковала Сумы дронами. Под ударом врага была гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Стоит добавить, что на фоне комбинированной атаки РФ на Украину власти города Конотоп Сумской области призывали жителей сделать запасы воды и зарядить гаджеты. Мэр города предупреждал об угрозе.

По предварительным данным, травмированных и жертв в результате атаки врага нет.

Как отмечают местные власти, было попадание восьми "Шахедов" по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате атаки врага повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.

Обстрел Украины 6 апреля

С вечера 5 апреля российские оккупанты выпустили по Украине дроны. Вражеские беспилотники ударили по Николаеву. В городе повреждены дома, также произошел пожар на газовой сети. По состоянию на утро в результате атаки пострадали четыре человека.

Кроме того, ночью Россия выпустила по Украине ракеты. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках "Калибров" с моря и баллистики.

Враг атаковал Киев баллистическими ракетами. В результате атаки в трех районах столицы возникли пожары и произошли разрушения. В частности, в Оболонском районе частично разрушен офисный центр. Известно о трех пострадавших.

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