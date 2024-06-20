Высший совет правосудия поддержал увольнение судьи Тандыра, совершившего смертельное ДТП

Как отмечается, сегодня, 20 июня, на заседании Высший совет правосудия рассмотрели жалобу судьи Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра и его адвоката Олега Юрченко.

ВСП решил оставить без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты. Судью Тандыра привлекут к дисциплинарной ответственности и применят к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности.

Решение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 52 Закона Украины "О Высшем совете правосудия".