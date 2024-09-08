Приговор Трампу за выплату денег порнозвезде отложен до окончания выборов

Что этому предшествовало

30 мая 2024 года Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в рамках первого в истории уголовного процесса против бывшего или действующего президента США.

Его обвинили в фальсификации деловых документов для скрытия выплаты 130 000 долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, которую совершил его адвокат перед выборами 2016 года. Выплата была связана с молчанием о предполагаемом сексуальном контакте, который, по словам Дэниэлс, произошел десять лет назад.

Вынесение приговора Трампу по этому дело было назначено на 18 сентября. Однако в августе его адвокаты обратились к судье Хуану Мерчану с просьбой отложить приговор на период после выборов, аргументируя это возможным вмешательством в избирательный процесс

Кроме того, Reuters напомнило, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, который выдвинул обвинения против Трампа, является представителем Демократической партии.

Дебаты Трампа и Харрис

Напомним, что уже во вторник, 10 сентября, состоятся дебаты между Дональдом Трампом и его оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис. Недавно стало известно, что телеканал ABC утвердил окончательные правила противостояния.

Также мы писали, что союзники Трампа опасаются, что он может провалить дебаты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.