Приговор Трампу по делу о деньгах порноактрисе за молчание могут перенести, - Axios

Прокуроры Нью-Йорка готовы отложить вынесение приговора Дональду Трампу по делу о деньгах за молчание порноактрисы. Даже при условии, что придется ожидать 2029 год, когда закончится второй президентский срок республиканца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Данное заявление является последней попыткой прокуроров продолжить расследование дела против Трампа, после того, как судья Хуан Мерчан перенес и назначил вынесение приговора по этому делу на 26 ноября. Перенос был связан в связи с выборами и непосредственно переизбранием Трампа.

Тем временем адвокаты республиканца призвали Мерчана прекратить дело, "чтобы способствовать упорядоченному переходу исполнительной власти".

Если судья отклонит дело, то это будет огромная победа Трампа - то есть, первого президента, который избежал потенциального тюремного заключения, обеспечив себе второй президентский срок. Axios добавило, что Трампу были предъявлены обвинения и по трем другим делам, все из которых были заморожены или "подорваны" в течение нескольких месяцев.

В своем заявлении прокуроры Нью-Йорка признали, что "необходимо рассмотреть" вопрос о приостановке дела до окончания второго срока Трампа. Также они заявили, что "помнят о требованиях и обязательствах президентства" и по знают, что возвращение республиканца в Белый дом ставит "беспрецедентные правовые вопросы".

В то же время они подчеркнули, что выступают против попыток полностью закрыть дело, к чему Мерчана призвала команда юристов Трампа.

Во вторник пресс-секретарь республиканца Стивен Чунг заявил, что "беззаконное дело теперь остановлено". Он приветствовал "полную и окончательную победу Трампа". Однако, как пишет Axios, решения о дальнейших действиях по данному делу пока не приняты.

Издание отмечает, что победа Трампа на президентских выборах 2024 года, а также решение Верховного суда летом о том, что президенты обладают иммунитетом за "официальные действия" будучи у власти - перевернули будущее уголовных дел против него.

В частности, в мае Трамп был признан виновным по 34 пунктам в Нью-Йорке за фальсификацию деловых документов в связи с выплатой денег за молчание порнозвезды Сторми Дэниэлс, в 2016 году, из-за предполагаемого сексуального контакта. Однако Трамп отрицает все правонарушения.