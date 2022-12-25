В производстве iPhone возможны сбои из-за волны COVID в Китае, - FT

Поскольку правительство Китая упраздняет свою политику нулевой борьбы с COVID-19, бизнес Apple находится под угрозой. В компании предупреждают о растущем риске месячных сбоев в производстве iPhone.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .
По данным издания, эксперты из цепи поставок Apple предупреждают о растущем риске месячных сбоев в производстве iPhone.
После ослабления Китаем ограничений по за первые 20 дней декабря зафиксировано более 250 млн случаев заражения. Это приводит к потенциальной нехватке работников на заводах по производству комплектующих или сборочных фабрик по всей стране.
"Мы должны наблюдать, как прогулы влияют на многие операции, не только на заводах, но и на складах, в распределительных, логистических и транспортных объектах", - сказала исполнительный директор группы Resilinc Биндия Вакил.
После вспышки -19, которая началась в октябре, компании Apple пришлось больше месяца бороться с хаосом на мегафабрике своего главного монтажника Foxconn в Чжэнчжоу, Китай, известном как "iPhone City".
Напомним, РБК-Украина сообщало, что города Китая захлестнула новая волна COVID-19. В аптеках ощущается дефицит самых популярных лекарств.
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