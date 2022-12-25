В производстве iPhone возможны сбои из-за волны COVID в Китае, - FT

По данным издания, эксперты из цепи поставок Apple предупреждают о растущем риске месячных сбоев в производстве iPhone.

После ослабления Китаем ограничений по за первые 20 дней декабря зафиксировано более 250 млн случаев заражения. Это приводит к потенциальной нехватке работников на заводах по производству комплектующих или сборочных фабрик по всей стране.

"Мы должны наблюдать, как прогулы влияют на многие операции, не только на заводах, но и на складах, в распределительных, логистических и транспортных объектах", - сказала исполнительный директор группы Resilinc Биндия Вакил.

После вспышки -19, которая началась в октябре, компании Apple пришлось больше месяца бороться с хаосом на мегафабрике своего главного монтажника Foxconn в Чжэнчжоу, Китай, известном как "iPhone City".