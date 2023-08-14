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В Армении трагически погиб и. о. посла Украины: что об этом известно

Фото: в Армении трагически погиб и. о. посла Украины (mes.am)
Автор: Мария Кучерявец

В Армении трагически погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко. Он возглавлял украинскую дипломатическую миссию в стране.

Об этом РБК-Украина сообщили в украинском МИД.

Так, на вопрос, действительно ли временный поверенный Украины Александр Сенченко погиб в Армении в МИД ответили: "Да".

Что известно о трагедии

Отметим, что накануне в армянских СМИ появилась информация о том, что в озере Севан утонул мужчина. Там впоследствии указали, что речь идет об украинском дипломате.

Как выяснили местные журналисты, инцидент произошел вчера, 13 августа.

В спасательной службе МВД Армении рассказали, что в 20:17 поступила информация о том, что на одном из пляжей озера Севан спасатели во время дежурства в 25 м от берега заметили в воде пропавшего во время плавания мужчину.

Спасатели подплыли к этому участку, вытащили тело из глубины примерно 1,5 м и доставили его на берег на моторной лодке. Впоследствии прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

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