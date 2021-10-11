Вірастюку погрожували вбивством. Поліція повідомила деталі

"Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація про те, що народному депутату України надійшов телефонний дзвінок із погрозами. Правоохоронці зареєстрували подію та негайно розпочали пошуки зловмисника", - йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Правоохоронці встановили, що порушник знаходиться у місті Миколаїв, де його затримали та передали до столичного відділу для надання пояснень.

Як стало відомо, зловмисником виявився уродженець Миколаївської області 2002 року народження.

Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини цього вчинку.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 129 ККУ - погроза вбивством.

Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до 2 років. Тривають слідчі дії.