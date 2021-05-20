Вірастюк визнаний обраним нардепом, а ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих туристів: новини за 19 травня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до Верховної ради подання на призначення трьох міністрів, Центральна виборча комісія визнала кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка обраним нардепом, Євросоюз схвалив відкриття кордонів для повністю вакцинованих туристів. Детальніше про те, що сталося в середу, 19 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Шмигаль вніс в Раду подання на призначення трьох міністрів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до Верховної ради подання на призначення трьох міністрів. Так, Олексія Любченка пропонується призначати на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки, Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

В свою чергу Віктор Ляшко обіцяє повністю вакцинувати 5 млн українців за літній період, якщо стане міністром

ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом

Центральна виборча комісія (ЦВК) України склала новий протокол щодо виборів народного депутата на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Згідно зі встановленими результатами, переможцем залишається кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

На засіданні ЦВК склала новий протокол за результатами виборів. Після визнання недійсним голосування на шести дільницях голоси за кандидатів дещо змінилися.

Уряд відмовився від регулювання цін на газ та остаточно скасував ПСО

Кабінет міністрів не буде продовжувати дію ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго. Постанова уряду діє тільки до 20 травня 2021 року.

"З завтрашнього дня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов'язує "Нафтогаз" продавати газ для них за фіксованою ціною", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. .

Чаус записав чергове відеозвернення і готовий надати матеріали про своїх "викрадачів"

Український суддя Микола Чаус записав чергове відеозвернення. У ньому він заявив про готовність передати "своїм друзям" матеріали про "викрадення", яке відбулося в 2016 році.

За словами Чауса, він готовий з'явитися в Україні і зі своїми адвокатами "дати відповіді на всі питання".

Офіційно. Євросоюз схвалив відкриття кордонів для повністю вакцинованих туристів

Країни-члени Європейського союзу офіційно схвалили відкрити кордони для туристів з третіх країн, які повністю вакцинували проти коронавірусу. Також в ЄС розширять список країн, до яких не будуть застосовуватися жорсткі правила при перетині кордону.

Також в ЄС узгодили нові критерії визначення країн, до яких не будуть застосовуватися жорсткі обмеження при перетині кордону.

Ізраїль зазнав удару з території Лівану і відкрив вогонь у відповідь

На тлі антитерористичної операції Ізраїлю північні райони країни зазнали ракетного удару з території Лівану. Ракети не завдали шкоди, але ізраїльська сторона відкрила вогонь у відповідь з артилерії.

Повідомляється, що з території Лівану було випущено чотири ракети, сирени звучали в Хайфі та її околицях. За даними військових, одну ракету перехопила система "Залізний купол", одна впала в поле і ще дві - в Середземному морі біля узбережжя Ізраїлю. У відповідь артилерійські сили Армії оборони Ізраїлю атакують ряд цілей на території Лівану.

Україна різко злетіла в рейтингу Євробачення 2021: конкурентів тільки троє

Український гурт Go_A після виступу в першому півфіналі 18 травня різко злетів у рейтингу офіційного букмекерського сайту. Тепер ми на четвертому місці (були на восьмому), але трійка лідерів не змінилася. Хто наші головні конкуренти на шляху до перемоги - читайте нижче в матеріалі.

Пропагандистка Скабєєва зганьбилася новим фейком про Україну: "на Донбас йде ЛГБТ-колонна"

Топ-пропагандистка РФ Ольга Скабєєва видала новий фейк про Україну – вона заявила, що Володимир Зеленський за порадою американців вирішив провести ЛГБТ-парад на Донбасі.

За словами пропагандистки Путіна, президентові України така ідея прийшла з подачі американського колеги Джо Байдена. "На Донбас відправляються колони українських гомосексуалістів", - таку заяву з абсолютно серйозним виразом обличчя зробила Скабєєва в ефірі центрального каналу "Росія 1".

До кінця травня 30-градусної спеки не буде: прогноз Укргідрометцентру

Попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися, повідомляють синоптики.

Згідно з прогнозом, до кінця місяця очікується помірна температура.