Выпустил 8 пуль: СБУ разоблачила оккупанта, который расстрелял людей на Харьковщине

Пленный российский военный предстанет перед украинским судом за расстрел двух мирных жителей в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Служба безопасности собрала доказательства на российского оккупанта, который в октябре 2024 года расстрелял двух гражданских жителей Харьковской области, а затем попал в плен к Силам обороны.

Тогда украинские защитники взяли фигуранта в плен как уцелевшего во время боев на Купянском направлении.

Что известно о преступлении

Речь идет о 21-летнем гражданине РФ Артеме Куликове, который ранее отбывал наказание за разбой и кражи. Минобороны РФ мобилизовало его непосредственно из российской тюрьмы в 23-ю мотострелковую бригаду.

По данным следствия, заняв боевые позиции вблизи одного из поселков Купянского района, оккупанты начали "зачистку" населенного пункта.

В тот день Куликов вместе с сообщником посадил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Как установило расследование, оккупанты пытались "выбить" из потерпевших информацию о местах дислокации украинских войск. Однако, не получив сведений, Куликов из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин прямо в доме их односельчанина.

Установлено, что оккупант выпустил в них 8 пуль, что привело к гибели пострадавших на месте расстрела.

Кроме этого, во время допроса пленного было выяснено, что военное командование РФ регулярно отдает приказы подчиненным убивать гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины.