Выпустил 8 пуль: СБУ разоблачила оккупанта, который расстрелял людей на Харьковщине
Пленный российский военный предстанет перед украинским судом за расстрел двух мирных жителей в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
Служба безопасности собрала доказательства на российского оккупанта, который в октябре 2024 года расстрелял двух гражданских жителей Харьковской области, а затем попал в плен к Силам обороны.
Тогда украинские защитники взяли фигуранта в плен как уцелевшего во время боев на Купянском направлении.
Что известно о преступлении
Речь идет о 21-летнем гражданине РФ Артеме Куликове, который ранее отбывал наказание за разбой и кражи. Минобороны РФ мобилизовало его непосредственно из российской тюрьмы в 23-ю мотострелковую бригаду.
По данным следствия, заняв боевые позиции вблизи одного из поселков Купянского района, оккупанты начали "зачистку" населенного пункта.
В тот день Куликов вместе с сообщником посадил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.
Как установило расследование, оккупанты пытались "выбить" из потерпевших информацию о местах дислокации украинских войск. Однако, не получив сведений, Куликов из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин прямо в доме их односельчанина.
Установлено, что оккупант выпустил в них 8 пуль, что привело к гибели пострадавших на месте расстрела.
Кроме этого, во время допроса пленного было выяснено, что военное командование РФ регулярно отдает приказы подчиненным убивать гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины.
Напомним, недавно СБУ разоблачило "крота", который работал водителем-электриком в одной из воинских частей и корректировал вражеские удары по центральному региону Украины.
Вскоре Служба безопасности Украины задержала киевлянина-предателя, который готовил серию терактов в украинской столице.
А также Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому оккупанту, который расстрелял двух воинов ВСУ, после чего попал в украинский плен.
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