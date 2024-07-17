Выпустили 11 пуль. Офицеры РФ убили командира роты за сопротивление (перехват)

Напомним, в прошлом месяце сотрудники ГУР перехватили разговор, в котором жители Белгородской области начали жаловаться на постоянные обстрелы после того, как ВСУ получили разрешение избивать западным оружием по территории РФ.

Напомним также о случившемся недавно. Российские СМИ сообщили, что российский военный застрелил двух сослуживцев и скрылся из части, расположенной на границе с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.