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Выпустили 11 пуль. Офицеры РФ убили командира роты за сопротивление (перехват)

Фото: офицеры РФ убили командира роты (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Во время разговора с отцом военнослужащий Российской Федерации рассказал о российском командире, которого убили свои же офицеры за несовпадение во взглядах и неповиновение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО.

По словам военного РФ данный командир берег свой личный состав и переживал за ребят, из-за чего у него и возникли недоразумения с офицерами РФ, которые просто застрелили его.

"Командира убили. Хороший был командир. Жалел всех. 11 пулевых ранений", - пояснил российский военный.

 

Напомним, в прошлом месяце сотрудники ГУР перехватили разговор, в котором жители Белгородской области начали жаловаться на постоянные обстрелы после того, как ВСУ получили разрешение избивать западным оружием по территории РФ.

Напомним также о случившемся недавно. Российские СМИ сообщили, что российский военный застрелил двух сослуживцев и скрылся из части, расположенной на границе с Украиной.

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