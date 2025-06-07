Выплаты за ранение или смерть военных: как быстро оформить помощь

Военнослужащие, которые получили ранения или потеряли трудоспособность из-за службы, могут рассчитывать на единоразовую материальную помощь. Для ее быстрого оформления нужно правильно подать пакет документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Управления обеспечения выплаты единовременной денежной помощи полковник Сергей Саенко

Саенко рассказал, что для получения выплаты военнослужащий должен обратиться с рапортом к командиру своей воинской части и приложить документы:

копию справки МСЭК или решения ЭКОПФО с указанием причин инвалидности или причины утраты трудоспособности;

копию постановления ВВК по установлению причины ранения;

копию справки об обстоятельствах ранения;

копии паспорта, ИНН и согласие на обработку персональных данных.

В то же время, по данным начальника Управления обеспечения выплаты единовременной денежной помощи, если лицо уже не находится на службе, то обращаться нужно в ТЦК и СП по месту регистрации.

По словам Саенко, предоставляется 90 дней для рассмотрения и оформления документов. И как правило, этого времени хватает если нет никаких проблем с документами.

Полковник отметил, что именно ошибки в оформлении документов являются главной причиной задержек с выплатами.

"Например, заключение экспертной команды, которые у нас действуют с 1 января, не соответствуют заключению ВВК и справке командира воинской части об обстоятельствах полученной травмы, ранения. Или, например, экспертная команда может связать ранение или травму с прохождением службы, а по заключению ВВК, которая базируется на справке командира воинской части, эта травма связана с защитой Родины", - отметил он.

Саенко пояснил, что, когда что-то заполнено неверно, то все эти документы нужно дорабатывать, поэтому их возвращают и это занимает дополнительное время