Винуватцем смертельної ДТП в Полтавській області виявився глава "Слуги народу" в регіоні

Аварію в Полтавській області, внаслідок якої загинула жінка, влаштував Олексій Сердюков, який є підприємцем, а також головою регіональної організації партії "Слуга народу". Як передає РБК-Україна, про свою провину в доконаним сам Сердюков написав на своїй сторінці в Facebook.

Аварія сталася ще в суботу, 13 липня, однак і поліція, і Сердюков повідомили про це на наступний день.

"Я пішов на обгін і під час обгону у мене провалилася передача і я не зміг закінчити маневр. Праворуч був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Це все не знімає з мене відповідальність", - написав Сердюков.

За даними поліції, ДТП сталася в результаті виїзду автомобіля Toyota Corolla на зустрічну смугу, де він зіткнувся з "ВАЗ-21099". В результаті зіткнення постраждали водій та пасажирка Toyota, а також 3 особи, які перебували у "ВАЗі". Всі постраждалі були госпіталізовані. Автомобіль ВАЗ згорів на місці.

"На жаль, через кілька годин у реанімації померла пасажирка "ВАЗа". Її малолітня дочка зараз у важкому стані в реанімації. Також у важкому стані водій "ВАЗ -21099", - відзначили в поліції області.

Як написав сам Сердюков, у нього перелом тазу, а його пасажирка у важкому стані.

За інформацією порталу "Полтавщина", в автомобілі Toyota Corolla була Олена Пашетних (Кузіна), екс-журналістка "Громадського", яка також вела відеопроекти для різних організацій. Олексій Сердюков, за інформацією місцевих ЗМІ, займався передвиборною кампанією кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Дмитра Нальотова.

Сердюков висловив співчуття постраждалим і пообіцяв взяти на себе всі витрати, пов'язані з їх лікуванням.

Нагадаємо, в неділю в Запорізькій області сталася аварія за участю кортежу президента України Володимира Зеленського. Аварія сталася в момент, коли кортеж пішов на обгін колони автобусів з дітьми, що їхали на відпочинок.