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Виновник теракта в Стамбуле задержан, - МВД Турции

Фото: виновник теракта в Стамбуле задержан (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Виновник теракта в центре Стамбула задержан. В результате взрыва шесть человек погибли и 81 получили ранения.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu agency.

"Человек, оставивший бомбу, которая вызвала взрыв в воскресенье, на проспекте Истикляль в Стамбуле, арестован полицией", - говорится в публикации.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что было известно о шести погибших и 53 раненых в результате происшествия.

Позже стало известно, что в результате взрыва ранения разной степени тяжести получили более 80 человек.

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