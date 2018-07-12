Винуватець ДТП з шістьма жертвами вийшов по амністії

2 травня 2008 року він на смерть збив четверо дорослих і двох дітей

Житель Харкова Андрій Полтавець, достроково звільнений з відбуття покарання за смертельну ДТП з шістьма жертвами, який отримав потім другий термін за їзду у нетверезому стані, вийшов на свободу за амністією. Про це повідомила завідувачка сектору зі зв'язків із ЗМІ і громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України Ольга Кузнєцова, передає "Укрінформ".

"Андрій Полтавець, який відбував покарання в Хролевському виправному центрі №140 з 10 травня 2018 року, звільнений за амністією 8 червня 2018 року", - зазначила вона.

За словами Кузнєцової, відомостей про те, де Полтавець перебував раніше, у неї немає.

Нагадаємо, 2 травня 2008 року автомобіль Mitsubishi на смерть збив четверо дорослих і двох дітей.

27 серпня 2008 року в Ленінському районному суді пройшло останнє слухання у справі про аварію на трамвайній зупинці на Полтавському Шляху. Андрія Полтавця, який у Харкові збив на смерть 6 осіб, було засуджено до 10 років з компенсацією морального і матеріального збитку сім'ям загиблих і єдиній жінці, яка вижила в аварії.