У Вінницькій та Закарпатській областях виявили "британський" штам коронавірусу

Вірусологічна лабораторія клініки "Шаріте" підтвердила, що в Україні циркулює "британський" штам коронавірусу. Зокрема, цей варіант вірусу виявили у Вінницькій та Закарпатській областях.
Як повідомляється, ЦГЗ отримав результати секвенування останніх 152 зразків із 200, відправлених на дослідження в Німеччину. Після цього стало відомо, що на території Вінницької (чотири зразки) та Закарпатської (два зразки) областей є мутовані штами коронавірусу, які мають британське походження.
Раніше отримані результати секвенування з клініки "Шаріте" виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів. Вони походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії.
Зазначається, що циркуляцію мутованих штамів, які мають південно-африканське або бразильське походження, поки що не виявлено.
Нагадаємо, що "британський" штам коронавірусу в Україні вперше офіційно підтвердили 4 березня.
Крім того, повідомлялось, що "британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років. Саме тому акцент щодо дотримання карантинних норм потрібно робити у закладах, де працює і відпочиває молодь.
Також РБК-Україна писало, що нові штами коронавірусу втричі заразніші та вражають не тільки легені.