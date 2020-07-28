У Вінницькій обласній лікарні спалах коронавірусу, понад 20 інфікованих

У Вінницькій обласній лікарні імені Миколи Пирогова стався спалах коронавірусу. Заразилися уже 25 осіб.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

"Спалах коронавірусу в обласній лікарні імені Миколи Пирогова. На 19 годину 27 липня із 294 зразків COVID-19 уже підтверджено 25 випадків, з яких 11 - медичні працівники. 14 - пацієнти", - вказано у повідомленні.

Глава ОДА підкреслив, що Вінниця залишається епіцентром за кількістю хворих в області - 1363. У зв'язку з цим з суботи, 25 липня, хворих на COVID-19 з обласного центру знову почали возити до Калинівської лікарні. Маршрут змінюють мінімум на тиждень.

"Передбачене 81 ліжко для жителів Вінниці - зайняте", - додав Борзов.

Нагадаємо, у Печерському районному суді Києва зафіксували спалах коронавірусу, зараз проводять тестування на COVID-19 контактних осіб працівників суду.

Як писало РБК-Україна, в Україні фіксують окремі спалахи коронавірусу: серед таких - університети, гуртожитки і церковні монастирі.