У Вінницькій області закрили два села через одну хвору на COVID-19

У Вінницькій області після підтвердженого випадку коронавіруса закрили два села - Висока Гребля і Андріяшівка. Про це повідомив в Facebook глава Крижопольской районної державної адміністрації Володимир Скалий.

За його словами, інфікування підтвердили у жительки села Висока Гребля. Хвороба в неї проходить у легкій формі, що жінка перебуває на самоізоляції під контролем лікарів.

"Попередня інформація свідчить про досить широкому колі контактів, тому на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС прийнято ряд відповідних рішень, зокрема про заборону в'їзду-виїзду в села Висока Гребля і Андрияшивка і посилення карантинних заходів і контролю на території всього району", - повідомив Скалий.

Раніше РБК-Україна писало, що у Вінницькій області підтвердили 4 випадки захворювання коронавірусом у співробітників "Укроборонпрому". У зв'язку з цим на підприємствах закрили приміщення, де працювали інфіковані співробітники.

Також повідомлялося, що під Дніпром в місті Підгороднє зафіксували спалах коронавіруса в трьох реабілітаційних центрах, де заразилися 26 осіб. У зв'язку з можливим порушенням санітарних норм прокуратура відкрила справу.