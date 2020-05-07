У Вінницькій області зросла кількість заражених медиків

У Вінницькій області за останні 24 години зросла кількість медичних працівників хворих коронавірусом. Про це повідомляють данні карти Кабінету міністрів України по поширенню вірусу.

Так, за даними відомства в області зареєстровано 153 випадки зараження коронавірусною інфекцією серед медиків. Однак, ще вчора ця кількість становила 151. Разом з тим, у Вінницькій області зареєстровано 485 підтверджених випадків інфікування вірусом, це свідчить про те, що в області кожен третій інфікований - медик.

Нагадаємо, у Вінницькій області від коронавірусної інфекції одужали 70 пацієнтів. Так, в області найвищий показник серед одужалих від вірусу.

Також за минулу добу в Збройних силах України зареєстрували ще два нових випадки коронавірусу у Вінницькій та Одеській областях.

Крім того, у Києві на акцію протесту вийшли співробітники Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Медпрацівники протестують через зниження їхніх заробітних плат. Отримувані лікарями раніше доплати були врізані, зараз медики отримують на 40-50% менше.