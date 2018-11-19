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У Вінницькій області водій в'їхав у відбійник мосту, загинули троє людей

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 11:08
У Вінницькій області водій в'їхав у відбійник мосту, загинули троє людей
Фото: ДТП у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)

Ще одна пасажирка перебуває у реанімації

У Вінницькій області між селами Бродецьке та Жежелів у неділю, 18 листопада, водій не впорався із керуванням та в'їхав у відбійник опори залізничного мосту. Унаслідок зіткнення загинули троє людей, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласної поліції.

У поліції уточнюють, аварія сталась близько 14:20 на автодорозі Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський. Унаслідок ДТП від отриманих травм загинуло подружжя - водій автомобіля "ВАЗ 2107" та його 55-річна дружина, а також їхня односельчанка, 56-річна мешканка села Бродецьке.

Окрім того, ще одна пасажирка, 35-річна дочка водія, наразі перебуває у реанімації. Причина ДТП наразі невідома.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).   

 

Фото: ДТП у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)

Поліцейські додали, що у 2018 році у Вінницькій області стались 596 автопригод. Під час ДТП загинули 115 людей, ще 807 - отримали травми.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 листопада у Полтавській області унаслідок зіткнення двох автомобілей загинув чоловік. Ще восьмеро людей отримали травми. 

 

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