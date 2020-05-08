У Вінницькій області за добу коронавірус виявили у 29 осіб

У Вінницькій області коронавірус підтвердили у 29 осіб за добу. Про це повідомляє прес-служба Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.

Як повідомляється, в лабораторіях ОЛЦ досліджено 1 тис. 24 зразки матеріалів. Загалом в області зареєстровано 514 випадків коронавірусної інфекції, з них у 35 дітей. Також від інфекції одужали 278 осіб.

Так, коронавірус був зафіксований на 24 адміністративних територіях: у м. Вінниця - 260, у Калинівському районі - 72, у Вінницькому районі - 35, у Тростянецькому районі - 16, у Гайсинському та Погребищенському районах - по 13, у Літинському районі - 11, у Барському, Жмеринському, Немирівському, Томашпільському районах - по 10.

Також зафіксовано у Козятинському районі - 9, у Липовецькому, Муровано-Куриловецькому, Тульчинському, Хмільницькому, Ямпільському районах - по 5, в Оратівському районі - 4, у Крижопільському, Могилів-Подільському, Тиврівському, Чернівецькому районах - по 3, в Іллінецькому район - 2, у м. Ладижин та Бершадському районі - 1 випадок.

Нагадаємо, у Вінницькій області зросла кількість медичних працівників хворих коронавірусом. В області кожен третій інфікований коронавірусом - це медик.