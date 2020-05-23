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У Вінницькій області внаслідок ДТП постраждали 6 людей

Новини » Надзвичайні події     23.05.2020 - 16:27
У Вінницькій області внаслідок ДТП постраждали 6 людей
Фото: поліція (npu.gov.ua)

Автомобіль зіткнувся з деревом

У Вінницькій області в результаті автомобільної аварії постраждали 6 людей. Автомобіль Ford Explorer врізався в дерево на автодорозі М-12.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

За даними поліції, сьогодні близько 4 години ранку поблизу села Петрик автомобіль Ford Explorer з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Попередньо, водій позашляховика не впорався з керуванням.

У результаті зіткнення постраждали водій та п'ятеро пасажирів віком від 18 до 51 років. Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня та були госпіталізовані. Водій був тверезим.

За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, вчора на трасі Київ-Одеса сталася потрійна ДТП, жертвами якої стали 4 людини, ще стільки ж постраждали.

Крім того, 17 травня у Київській області легковий автомобіль врізався в дерево, в результаті чого 3 людини загинули та декілька постраждали.

Також РБК-Україна писало, що у Києві на перехресті сталося зіткнення патрульного автомобіля Outlander та машини таксі.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДТПВинницкая область
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