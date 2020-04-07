У Вінницькій області дитину із COVID-19 підключили до апарату ШВЛ

У Вінницькій області дворічну дитину, у якого виявили коронавірус, через погіршення стану здоров'я під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає РБК-Україна.

При цьому він повідомив, що дитина перебуває під постійним наглядом лікарів.

"Ще одну заражену дитину, з м. Могилів-Подільський, якому всього 2 роки і 7 місяців, підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Стан дитини важкий, він перебуває під постійним наглядом лікарів", - повідомив Скальський.

У Вінницькій області у 77 осіб лабораторно підтверджено наявність коронавірус, з яких сім - діти. Двоє - жителі Вінниці, один із села Борівка Чернівецького району і троє проживають в місті Гайсин.

Нагадаємо, у Сумах від коронавірусу одужала жінка. Її можуть виписати сьогодні або протягом трьох днів.

Додамо, що в Україні за добу зафіксували сім нових летальних випадків, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Так, за станом на ранок 7 квітня в Україні померли 45 пацієнтів, інфікованих коронавірусом.