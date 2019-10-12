У Вінницькій області п'яний поліцейський влаштував ДТП, є жертви

У Вінницькій області поліцейський, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), в результаті якого постраждали дві людини і одна загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з ссылой на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомляється, поліцейський здійснив виїзд на зустрічну смугу.

"Поліцейський в стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля марки "Skoda Octavia", здійснив виїзд на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем "Audi 80", – йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП троє постраждалих отримали численні травми і були госпіталізовані. Один з них помер у лікарні.

Винуватцем аварії виявився співробітник поліції - водій сектора логістики та матеріально-технічного забезпечення Святошинського управління поліції в Києві.

Йому повідомили про підозру у ч. ст 2. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області зіткнулися вантажний автомобіль DAF, пасажирський автобус Богдан, Mercedes Sprinter, ВАЗ 2101 і мікроавтобус OPEL Movano. В результаті аварії постраждали четверо пасажирів рейсового автобуса сполученням Вінниця - Ладижин.

Крім того, на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з участю автомобіля і автобуса, одна людина загинула. Тіло загиблого довелося діставати з автомобіля за допомогою механізованого інструменту.