У Вінницькій області в психоневрологічному інтернаті виявили спалах COVID-19

У Яришівська психоневрологічному будинку-інтернаті Вінницької області зафіксували спалах коронавірусу. COVID-19 виявили у молодшої медичної сестри і п'яти клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

За словами заступника голови ОДА Наталії Заболотної, перший випадок захворювання COVID-19 в будинку-інтернаті встановили 12 серпня біля молодшої медсестри, яка була контактною особою і з 5 серпня перебувала на лікарняному.

Відзначається, що вже проведено тестування 41 особи: контактним співробітникам і клієнтам (6 співробітників і 35 клієнтів установи). Також захворювання підтвердилося ще й у 5 клієнтів будинку-інтернату.

"На підопічних установи, хворих COVID-19, госпіталізували для посиленого контролю за станом їх здоров'я. На цей час вони відчувають себе задовільно. Ще у 44 співробітників відібрані біоматеріали для аналізів на ПЛР. Тестування буде продовжено, щоб охопити всіх працівників і клієнтів установи", - зазначила Заболотна.

Зараз в будинку-інтернаті посилили карантинні мері. Хвора співробітниця закладу перебуває вдома на самоізоляції, стан її здоров'я задовільний.

Нагадаємо, в Україні виявили 1 464 нових випадки коронавірусу.