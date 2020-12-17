У Вінницькій області сталася потрійна ДТП, є загиблий та постраждалі

У селі Писарівка Вінницької області сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю позашляховика, легкового автомобіля та вантажівки. У результаті аварії постраждали двоє водіїв та загинув пасажир.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, водій автомобіля Skoda зіткнувся з позашляховиком Audi Q7, що знаходився попереду. Від удару водія другого авто викинуло на зустрічну смугу руху, де сталось зіткнення з вантажівкою DAF.

У результаті аварії травмувались водії обох іномарок та пасажир Audi Q7. Дорогою до лікарні в кареті швидкої медичної допомоги 46-річний пасажир позашляховика помер.

Водії іномарок з травмами різного ступеню важкості знаходяться у лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). На місці аварії працюють слідчі.

Фото: ДТП у Вінницькій області (vn.npu.gov)

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю евакуатора і вантажівки. Тоді загинули дві людини.

Крім того, напередодні у Запорізькій області сталася ДТП, у результаті якої загинула п'ятирічна дитина та ще чотирьох людей з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні.