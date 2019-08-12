У Вінницькій області сталось масове отруєння людей

У с. Довжок (Вінницька область) отруїлись 11 людей, з них троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У постраждалих гострий гастроентероколіт.

"Протягом 10 - 11 серпня до Ямпільської центральної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 11 чоловік (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у с. Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня у селі Зарубинці Житомирської області отруїлись 12 людей, серед яких двоє дітей. У них було харчове отруєння.

Крім того, у Львівській області з отруєнням були госпіталізовані 9 людей. Потерпілі 4 серпня харчувались на поминках в с. Шум’яч Турківського району - вживали страви домашнього приготування.

Нагадаємо, у кінці липня у ресторані "Княжий двір" в селі Сокільники біля Львова отруїлися 8 людей. Так, отруїлися люди, які святкували в закладі день народження і хрестини.

Як писало РБК-Україна, згодом медики встановили причину масового отруєння людей в селі Сокільники (Львівська область), яке відбулося 31 липня. Так, у хворих, яких госпіталізували в Львівську обласну інфекційну лікарню, медики виявили сальмонельоз.