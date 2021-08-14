У Вінницькій області профінансують п'ять проектів "Великого будівництва"

П'ять проектів додатково профінансують за рахунок Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 22,19 млн грн.

Зокрема, скоригована проектно-кошторисна документація п'яти проектів для завершення у 2021 році.

На завершення робіт з реконструкції дитячого садка в Браїлові Жмеринського району фінансування буде збільшено на 3,79 млн грн - до 13,788 млн грн.

Фінансування реконструкції садочка в м. Гайсин зросте на 7,85 млн грн - до 12,846 млн грн.

На завершення реконструкції першої черги садочка в смт. Сутиски додатково направлять з ДФРР 7,21 млн. після введення в експлуатацію першої черги об'єкт буде переданий громаді.

Зросте і фінансування реконструкції хіміотерапевтичного корпусу Подільського регіонального центру онкології в м. Вінниці - на 2,75 млн грн, до 16,486 млн гривень. У 2021 році на виконання робіт передбачено 13,736 млн грн коштів ДФРР та 1,526 млн грн з обласного бюджету; також профінансовано понад 2 млн грн за рахунок власних коштів установи.

Фінансування реконструкції елементів благоустрою частини території пам'ятки містобудування та архітектури державного значення "Палац" у м.Тульчин буде збільшено на 600 тис. грн. Ці кошти виділяються на прохання Тульчинської міської ради, оскільки в проект були внесені зміни, зокрема, враховано продовження реконструкції огорожі палацу. Раніше загальна проектна вартість реконструкції становила 37,163 млн грн.