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У Вінницькій області профінансують п'ять проектів "Великого будівництва"

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Вінницька область, Субота 14 серпня 2021 07:20
У Вінницькій області профінансують п'ять проектів "Великого будівництва" Фото: у Вінницькій області профінансують п'ять проектів "Великого будівництва" (vin.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Вінницькій області профінансують п'ять проектів "Великого будівництва". Відповідне рішення прийняла регіональна комісія при Вінницькій облдержадміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку ОДА.

П'ять проектів додатково профінансують за рахунок Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 22,19 млн грн.

Зокрема, скоригована проектно-кошторисна документація п'яти проектів для завершення у 2021 році.

На завершення робіт з реконструкції дитячого садка в Браїлові Жмеринського району фінансування буде збільшено на 3,79 млн грн - до 13,788 млн грн.

Фінансування реконструкції садочка в м. Гайсин зросте на 7,85 млн грн - до 12,846 млн грн.

На завершення реконструкції першої черги садочка в смт. Сутиски додатково направлять з ДФРР 7,21 млн. після введення в експлуатацію першої черги об'єкт буде переданий громаді.

Зросте і фінансування реконструкції хіміотерапевтичного корпусу Подільського регіонального центру онкології в м. Вінниці - на 2,75 млн грн, до 16,486 млн гривень. У 2021 році на виконання робіт передбачено 13,736 млн грн коштів ДФРР та 1,526 млн грн з обласного бюджету; також профінансовано понад 2 млн грн за рахунок власних коштів установи.

Фінансування реконструкції елементів благоустрою частини території пам'ятки містобудування та архітектури державного значення "Палац" у м.Тульчин буде збільшено на 600 тис. грн. Ці кошти виділяються на прохання Тульчинської міської ради, оскільки в проект були внесені зміни, зокрема, враховано продовження реконструкції огорожі палацу. Раніше загальна проектна вартість реконструкції становила 37,163 млн грн.

Нагадаємо, що у Вінницькій області хімзавод оштрафували на 150 млн гривень за шкоду навколишньому середовищу.

Раніше ми писали, що у Вінницькій області виявили тонни токсичних відходів.

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