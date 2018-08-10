У Вінницькій області поліцейський застрелив правопорушника

Чоловік з ножем кинувся на правоохоронця

Працівник сектору реагування патрульної поліції під час нападу озброєного чоловіка застрелив правопорушника в Іллінецькому районі Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Так, інцидент відбувся 9 серпня. Під час нападу озброєного правопорушника поліцейський застосував вогнепальну зброю. Від отриманого поранення правопорушник загинув на місці події.

"Близько 21.00 до Іллінецького відділення поліції надійшло повідомлення від сімейного лікаря, що він потребує втручання поліцейських під час надання медичної допомоги чоловіку, який має проблеми з психічним здоров’ям", - сказано у повідомленні.

Зокрема, медик поінформував, що чоловік поводився агресивно та погрожував фізичною розправою своїй жінці та лікарям. Коли на місце виклику прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, лікарі та місцеві жителі повідомили, що чоловік з ножем у руках побіг у невідомому напрямку, при цьому він погрожував когось вбити.

"Виявили поліцейські озброєного правопорушника біля місцевого ставка. Він поводився неадекватно, аби його вгамувати та вилучити зброю, почали з ним перемовини", - зазначили у поліції.

Однак чоловік не реагував на вимоги поліції та попередження про застосування зброї і кинувся з ножем на одного з правоохоронців, після чого поліцейський застосував зброю.

"У результаті правопорушник отримав вогнепальне поранення, від якого загинув на місці події. За словами місцевих жителів, у чоловіка раніше неодноразово проявлялись приступи агресії, під час яких він погрожував місцевим жителям фізичною розправою", - додали у прес-службі.

За цими фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, у липні в Оболонському районі Києва на проспекті Героїв Сталінграда поліцейські стріляли в озброєного ножем чоловіка, який намагався взяти в заручники перехожих.

Як писало РБК-Україна, у минулому році у Франції поліцейський застрелив трьох людей, ще трьох поранив і наклав на себе руки в муніципалітеті Сарсель (департамент Валь-д'Уаз).