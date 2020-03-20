У Вінницькій області є підозра на коронавірус

До Жмеринської центральної районної лікарні (Вінницька область) поступив пацієнт із ознаками коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що два тижні тому чоловік повернувся з-за кордону, сьогодні із підвищеною температурою поїхав до лікарні.

"Пацієнта ізолювали, він знаходиться в напів боксованій палаті інфекційного відділення, з ним працюють двоє лікарів та медперсонал, проводиться лікування", - йдеться у повідомленні.

За словами головного лікаря ЦРЛ Ростислава Боровського, лікарі взяли аналізи та направили біоматеріал до обласної вірусологічної лабораторії.

Крім того, чоловік поїхав до лікарні одним із міських автобусів.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що коронавірус продовжить поширюватися Україною, так що найважче чекає українців попереду. Він додав, що медики щодня отримують результати тестів на коронавірус з підтвердженням.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на вечір 20 березня в Україні офіційно підтверджені 29 випадків, зараження коронавірусом. Перший випадок коронавіруса був підтверджений в Харківській області.

За даними ЦОЗ, сьогодні випадки коронавірусу також були виявлені в Івано-Франківській (1) і Львівській (1) областях. Кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні становить - 3.