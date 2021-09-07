RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Вінницькій області від отруєння померли двоє дітей

Автор: Марія Кучерявець

У Гайсинському районі (Вінницька область) двоє дітей померли від отруєння. Ще одна знаходиться у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

"Сестер віком 4-х та 13-ти років госпіталізували до реанімації 5 вересня з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною. Під час надання медичної допомоги вони померли. Ще одна дитина з цієї родини - 12-річний хлопчик знаходиться у лікарні", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, одна із версій отруєння - вживання грибів або лісових ягід.

В межах досудового розслідування призначено ряд експертиз, остаточна причина смерті дітей буде встановлена після судово-медичної експертизи.

Також поліція перевірятиме професійність дій лікарів.

Наразі відкрито кримінальну справу за статтею 115 (умисне вбивство) ККУ.

Триває досудове розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Винницкая область