RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Вінницькій області виявили тонни токсичних відходів. СБУ знайшла російський слід

Автор: Даша Харченко

У Вінницькій області знайшли сотні тонн токсичних відходів. Їх зливало місцеве підприємство у ями всього за кілометр від населених пунктів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

СБУ призупинили роботу компанії.

"Обсяг захоронюваних відходів становив 500 тон на місяць. Працювала компанія в такий спосіб кілька років, нарощуючи кількість виробництва. Її діяльність могла привезти до суттєвого забруднення середовища та створити екологічну катастрофу", - повідомив речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук.

Токсині речовини були відходами очищення гліцерину.

Місцеві чиновники заявляли, що підприємство працює законно, дозвіл на захоронення хімікатів є.

Саме виробництво розташоване у місті Калинівка. Доступ до заводу обмежений.

Слідчі СБУ, вилучивши документи з заводу, з’ясували, що гліцерин постачає до України російська компанія, і вже очищений забирає назад.

"Відповідно до договору із російською компанією, до України прибувала технічна сировина гліцерин, яка тут перероблялася, відходи мали утилізовуватись належним чином", - зазначив речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук.

У СБУ уже відкрили провадження за статтею екоцид. Керівництву може загрожувати навіть кримінальна відповідальність.

Читайте РБК-Україна в Google News
отходыВинницкая область