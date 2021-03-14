У Вінницькій області чоловік влаштував стрілянину на дні народження та знеструмив селище

Повідомляється, що вчора ввечері надійшло повідомлення про стрілянину в селищі Томашпіль Тульчинського району. Інцидент стався біля місцевого кафе, чоловік зробив близько 20 пострілів з автомата і пошкодив високовольтний електричний кабель, що призвело до знеструмлення більшої частини населеного пункту.

З місця події хуліган зник на автомобілі "Порше Кайен". Поліція затримала його в ході спецоперації із залученням КОРДу в Вінницькому районі.

За попередньою інформацією, він був на святкуванні дня народження, обурився відсутністю феєрверків, взяв з автомобіля зброю і почав стріляти. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.