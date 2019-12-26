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У Вінницькій області чоловік підірвав двох осіб гранатою, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     26.12.2019 - 14:57
У Вінницькій області чоловік підірвав двох осіб гранатою, є загиблий
Фото: місце інциденту (vn.npu.gov.ua)

Інцидент стався в ході словесної перепалки

В одному з сіл Вінницької області чоловік гранатою підірвав двох осіб, в результаті інциденту є загиблий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.

Повідомляється, що вночі надійшло повідомлення про госпіталізацію двох жителів села Садки, один з постраждалих помер під час надання медичної допомоги. Поліція з'ясувала, що чоловіки постраждали в результаті вибуху гранати у дворі у 28-річного місцевого жителя.

За попередніми даними, він запросив до себе в гості друзів. Під час застілля неодноразово виникали словесні конфлікти, а коли гості вийшли на вулицю, господар будинку виніс гранату і погрожував підірвати її.

"Двоє чоловіків намагалися його заспокоїти і забрати небезпечний предмет у нього з рук. Цього їм зробити не вдалося - боєприпас вибухнув. Травмувалися 25 та 28-річні місцеві жителі. Під час надання медичної допомоги в реанімації молодший з них помер", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце інциденту (vn.npu.gov.ua)

Згодом з'ясувалося, що потребував допомоги й порушник. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство) і ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернігівській області поліція вилучила арсенал вибухівки у жителя міста Ічня.

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