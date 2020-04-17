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На Вінницькій області від коронавірусу одужали 20 осіб

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 15:16
На Вінницькій області від коронавірусу одужали 20 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області коронавірус також зафіксували у 19 дітей, з яких 10 є жителями міста Вінниця

Наразі у Вінницькій області від коронавірусу одужали 20 осіб. Про це повідомляє прес-служба Вінницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, у Вінницькій області 20 людей одужало від коронавірусної інфекції з яких 19 осіб є жителями міста Вінниця та ще один з Жмеринського району. Загалом в області лабораторно підтверджено 296 випадків зараження на COVID-19.

Як зазначається, із загальної кількості хворих в області, коронавірус зафіксували у 19 дітей, з яких 10 є жителями міста Вінниця.

Загалом коронавірус у Вінницькій області зареєстровано на 24 адміністративних територіях, найбільше у Вінниці - 126 та Калинівському районі - 57.

Нагадаємо, коронавірус продовжує поширюватися в Україні. За добу заразилися З97 осіб, померло від ускладнень хвороби 8. На даний момент підтверджено діагноз COVID-19 у 4662 українця, зафіксовано 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали.

Також у Чернівецькій області у середу, 15 квітня, офіційно підтверджено ще 73 випадки зараження коронавірусом.

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