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У Вінницькій області на коронавірус перевірятимуть усіх хворих на пневмонію

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 14:59
У Вінницькій області на коронавірус перевірятимуть усіх хворих на пневмонію
Фото: Владислав Скальський (vmr.gov.ua)

У Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ є 1100 діагностичних систем для дослідження коронавірусу

У Вінницькій області всім хворим на пневмонію і особам, які контактували з хворими на коронавірус, робитимуть ПРЛ-тести. Про це на брифінгу заявив голова Вінницької обласної державної адміністрації (ОДА) Владислав Скальський передає кореспондент РБК-Україна.

Голова Вінницької ОДА повідомив, що для дослідження біоматеріалів на коронавірус зараз у Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ є 1100 діагностичних систем за допомогою яких досліджують матеріали методом полімеразно-ланцюгової реакції.

"Наша оновлена ​​стратегія досліджень за методом ПРЛ спрямована на стовідсоткове відпрацювання всіх, хто хворий в області на пневмонію, а також всіх контактних осіб з виявлених випадків захворювання", - заявив голова ОДА.

Крім того він зазначив, що у Вінницькій області лабораторно підтверджено 49 випадків СOVID-19. Так, 38 хворих зафіксовано у Вінниці, По два випадки захворювань підтверджено в Гайсинському, Крижопільському та Жмеринському районах, по одному - в Чернівецькому, Хмельницькому, Липовецькому та Іллінецькому районах та м. Ладижин.

Нагадаємо, у Вінниці розробили та офіційно затвердили власний протокол лікування коронавірусу.

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