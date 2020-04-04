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У Вінницькій області коронавірус виявили у шістьох дітей

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 23:52
У Вінницькій області коронавірус виявили у шістьох дітей
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Коронавірус виявлений у 66 осіб

На території Вінницької області зареєстровано 148 підозр захворювання на коронавірусну інфекцію. Про повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський, передає РБК-Україна з посианням на сайт ОДА.

Керівник регіону зазначив, що у 75 випадках діагноз лабораторно не підтвердився. Зразки від семи осіб ще досліджуються.

У 66 осіб виявлений коронавірус, в тому числі у шести дітей (двоє в м. Вінниця, один в с. Чернівці, та троє - в м. Гайсин).

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у м. Вінниці - 47 осіб, в Гайсинському районі - 8 осіб, Вінницькому, Жмеринському, Крижопільськоиу та Хмільницькому районах - по 2 випадки, в м. Ладижин, Липовецькому та Чернівецькому районах - по 1 випадку.

За словами Скальського, з-поміж тих громадян, у яких лабораторно підтверджено COVID-19, стаціонарно лікується 41 людина, амбулаторно - 25 людей.

Голова ОДА повідомив, що на даний час в лабораторіях обласного лабораторного Центру наявні діагностичні тест-системи для дослідження матеріалів методом полімеразної ланцюгової реакції на 3400 осіб.

Нагадаємо, кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Україні ввечері 4 квітня перевищила 1200. Вилікувалися від захворювання на COVID-19 вже 25 пацієнтів. В Україні зафіксовано 32 смерті від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що ввечері 4 квітня кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 60 тисяч.

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