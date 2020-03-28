У Вінницькій області кількість хворих на COVID-19 перевищила 20

У Вінницькій області кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу перевищила 20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вінницької обласної державної адміністрації (ОДА).

За даними обласного лабораторного центру, станом на 28 березня на території області підтверджено 23 випадки зараження коронавірусом. Всі хворі на коронавірус знаходяться на стаціонарному лікуванні під постійним медичним наглядом.

"На даний час стан пацієнтів стабільний. Наразі визначені контактні особи, які самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом", - додали в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільській області підтвердили ще 3 випадки зараження коронавірусом. Захворювання діагностували у жінки та двох дітей 13 та 14 років з Монастириського району. Зараз пацієнти перебувають в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні.

Також РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області кількість підтверджених випадків коронавірусу наблизилася до 60. Наразі у медичних закладах області з коронавірусом перебувають 24 особи, ще 35 - лікуються вдома. Вилікувалися вже 5 жителів області.

Крім того, у Львівській області коронавірус виявили ще у 2 жителів. Хворі контактували з зараженою коронавірусом людиною.