У Вінницькій області в будинку знайшли трьох мертвих, серед них двоє дітей

В селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області в приватному житловому будинку виявили тіла трьох загиблих. Серед жертв-двоє дітей.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 21 жовтня. Передбачуваною причиною нещасного випадку могло стати отруєння природним газом.

"В приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих (з них 2 дітей 2015 і 2017 р.) та 1 особу у непритомному стані, яку госпіталізовано в лікарню. Ознак пожежі не виявлено", - повідомили в ДСНС.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня у Хмельницькій області чадним газом отруїлися п'ятеро людей, серед яких троє дітей. Вони були госпіталізовані в лікарню.

Крім цього нещодавно, в Житомирській області знайшли мертвими трьох військовослужбовців. Причиною смерті назвали отруєння чадним газом.

Також повідомлялося, що в кінці вересня в Деснянському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці, пожежникам вдалося ліквідувати загоряння, проте одна з мешканок отруїлася чадним газом.