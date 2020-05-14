У Вінницькій області від COVID-19 помер священик УПЦ МП

У Вінницькій області помер настоятель храму Української православної церкви Московського патріархату, у якого раніше підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомила головний інфекціоніст області Лариса Мороз, передають місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, 49-річний Олексій Іродов, настоятель храму священномученика Володимира, митрополита Київського в місті Вінниця, перебував у Вінницькій центральній районній лікарні у важкому стані. У нього був ряд супутніх захворювань. А смерть настала через раптової зупинки серця.

Також інформацію про смерть підтвердили в прес-службі Вінницької єпархії УПЦ МП.

Нагадаємо, в Києво-Печерській лаврі в результаті зараження коронавірусом помер монах Никодим. Він нещодавно прийшов у Києво-Печерську лавру з Почаївської лаври.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я розслідує спалаху коронавірусу в Чернівецькій області, одна з яких відбулася після відвідування церкви.

Додамо, що у Львівській архиєпархії Української греко-католицької церкви (УГКЦ) заявили про кількох випадках захворювання, а Києво-Печерська Лавра стала епіцентром спалаху COVID-19 в столиці.